Primeur voor tennisser De Jong met finaleplaats in Bastad

BASTAD (ANP) - Tennisser Jesper de Jong heeft voor het eerst in zijn loopbaan de finale bereikt van een ATP-toernooi. De Haarlemmer versloeg in de halve finales van de Nordea Open in het Zweedse Bastad de Argentijn Camilo Ugo Carabelli in twee sets. De setstanden waren 6-3 en 7-6 (3).

Ugo Carabelli moest zich bij een 3-0-achterstand laten behandelen door een fysiotherapeut aan het linkerbovenbeen. Na een korte pauze leek hij redelijk hersteld en won zijn opslaggames. Maar De Jong deed dat ook en benutte bij 5-3 zijn derde setpunt. In de tweede set ging het tot 5-5 gelijk op tot De Jong bij zijn tweede breakkans toesloeg (6-5). De Nederlander verloor vervolgens zijn opslaggame, maar was in de tiebreak oppermachtig: 7-3.

De andere halve finale gaat tussen de Argentijn Francisco Cerundolo en de Italiaan Luciano Darderi.