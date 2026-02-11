Brekelmans: welwillend tegenover langere bijdrage Noordpoolmissie

BRUSSEL (ANP) - Nederland staat welwillend tegenover meer inzet als de nieuwe militaire missie om Groenland en het Noordpoolgebied te beschermen langduriger wordt, zei demissionair minister Ruben Brekelmans (Defensie) bij aankomst in Brussel. "Wat we precies gaan doen, moet blijken uit hoe de operatie Arctic Sentry eruit komt te zien", zei hij. De operatie Noordpoolschildwacht is woensdag officieel in gang gezet.

"Het is goed dat meerdere oefeningen en activiteiten nu onder één vlag worden gebracht. Ook in afstemming en in samenwerking met de Amerikanen", reageert Brekelmans.

Van meet af aan heeft Nederland zijn steun toegezegd aan een missie om het Noordpoolgebied te beschermen. In feite doet Nederland al mee, omdat het deelneemt aan oefeningen die al stonden gepland en die nu onder Arctic Sentry worden gebracht.

Signaal

De operatie is volgens Brekelmans van belang om vooral "onze tegenstanders te laten zien dat we de veiligheid in en het strategisch belang van het Hoge Noorden serieus nemen". Net zoals het volgens hem laat zien dat de dreiging vanuit Rusland en China serieus wordt genomen. "En dat we ook bereid zijn om daar militaire capaciteiten voor in te zetten."

De operatie is niet bedoeld om de Amerikanen tevreden te stellen, bezweert Brekelmans. "De analyse dat het Hoge Noorden van strategisch belang is en dat daar veiligheidsdreigingen zijn, die delen we al lang." Daarom neemt Nederland volgens hem zo actief deel aan oefeningen in het Hoge Noorden.

Begrip

Dat de Amerikanen daar nog extra nadruk op leggen, begrijpt Nederland heel goed, zei Brekelmans.

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde begin dit jaar met de inname van Groenland omdat dat volgens Trump nodig zou zijn voor de veiligheid van de VS. Het leidde tot grote problemen in de NAVO.