Consumentenbond wil einde aan belofte supers over laagste prijs

DEN HAAG (ANP) - De Consumentenbond wil dat supermarktketens ophouden te beweren dat ze de laagste prijzen hebben. Volgens de belangenbehartiger voor consumenten zijn die claims niet onderbouwd. Daarom heeft de Consumentenbond bij Aldi, Boni, Dirk, DekaMarkt, Lidl, Hoogvliet, Nettorama, Plus en Vomar de oproep gedaan om beloftes over de laagste prijs te schrappen.

"Als negen verschillende supermarkten je op een of andere manier de laagste prijs beloven, dan verkopen ze onzin. Want die prijsgaranties kunnen natuurlijk niet allemaal tegelijk kloppen", schrijft de Consumentenbond.

Volgens de organisatie hebben Boni, Hoogvliet, Nettorama, DekaMarkt en Plus toegezegd hun beloftes over de prijs aan te passen of weg te halen, maar alleen de laatste twee ketens zouden al echt ingrepen hebben gedaan. De andere supermarktketens hebben nog niets toegezegd of gaan niet mee in de eis, stelt de Consumentenbond.