Cryptoproject van familie Trump komt met 'stablecoin'

NEW YORK (ANP) - Het aan de familie van Donald Trump gelieerde cryptoproject World Liberty Financial (WLFI) zegt binnenkort een zogeheten stablecoin op de markt te zetten. Dit zijn cryptomunten waarvan de waarde is gekoppeld aan bijvoorbeeld een traditionele valuta. De USD1 die WLFI aankondigt moet in te wisselen zijn voor 1 dollar.

WLFI, voor een groot deel in handen van de familie Trump, zegt dat de USD1 wordt gedekt door onder andere Amerikaanse schuldpapieren en dollars. De stablecoins worden ondergebracht bij BitGo, een Amerikaanse bewaarder van cryptomunten.

Een ander aan Trump gelieerd bedrijf, Trump Media, kondigde dinsdag ook cryptoprojecten aan. Het mediabedrijf waarin de president van de VS een meerderheidsbelang heeft, zegt met het Singaporese Crypto.com nieuwe financiële producten te lanceren.

De ondernemingen van de president wakkeren bij critici zorgen over belangenverstrengeling aan. Met zijn beleid kan hij de waarde van digitale munten namelijk laten stijgen.