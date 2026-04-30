Consumentenbond ziet nog steeds misleidende reisaanbiedingen

Economie
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 10:33
DEN HAAG (ANP) - Reisorganisaties proberen nog steeds klanten te lokken met misleidende "lokaanbiedingen". Volgens onderzoek van de Consumentenbond is er nauwelijks verbetering ten opzichte van 2025, ondanks uitspraken van de Reclame Code Commissie (RCC) en beloftes vanuit de reisbranche.
De bond bekeek van de tien grootste onlinereisaanbieders elk 25 aanbiedingen. Bijna een derde van de pakketreizen bleek niet beschikbaar voor de prijs waarmee werd geadverteerd. "Ook waren er reizen überhaupt niet beschikbaar", zeggen de onderzoekers. Volgens de bond zijn de cijfers vergelijkbaar met die uit eenzelfde onderzoek vorig jaar.
Consumentenbond-directeur Sandra Molenaar stelt dat hiermee eigenlijk wettelijke regels worden overtreden. De belangenbehartiger van consumenten voerde al diverse klachtenprocedures bij de RCC. Onlangs was er nog een zaak over advertenties van Prijsvrij en D-reizen. Volgens Molenaar hebben ze beloofd vóór juni met een oplossing te komen. "Doen ze dat niet, dan nemen we juridische stappen."
jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

anp 477851024

ff83a9a009eaba6aa2cbe4f178e2a663e223f805

234526865_m

overbieden

Combi - Zorro Ranch Epstein

