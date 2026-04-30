Zelensky wil van VS horen wat Rusland wil met tijdelijk bestand

Samenleving
door anp
donderdag, 30 april 2026 om 10:28
KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil graag meer weten over het Russische voorstel om een tijdelijke wapenstilstand af te kondigen. Het Kremlin zei zo'n bestand te overwegen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft daar naar eigen zeggen ook over gebeld met Vladimir Poetin.
Zelensky heeft zijn mensen gevraagd om contact te zoeken met "het team van de president van de Verenigde Staten" om naar de details te vragen, schrijft hij op X.
Moskou overweegt zo'n bestand rond de jaarlijkse herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog op 9 mei. Die gaat traditioneel gepaard met een grote optocht, al zal die volgens de regering dit jaar om veiligheidsredenen kleiner zijn dan normaal.
Lange termijn
"We zullen ophelderen waar dit precies over gaat: enkele uren veiligheid voor een parade in Moskou of iets meer", zegt Zelensky. Hij zegt zelf een bestand te willen voor de lange termijn.
Vorig jaar kondigde Rusland eenzijdig ook een tijdelijke wapenstilstand af rond de herdenking.
jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

