Sawe krijgt heldenonthaal in Kenia na historisch record marathon

door anp
donderdag, 30 april 2026 om 10:36
NAIROBI (ANP) - Kenia heeft Sabastian Sawe als een held onthaald. De 31-jarige hardloper won zondag de marathon van Londen in een historisch wereldrecord. Hij liep als eerste mens in een officiële wedstrijd over 42,195 kilometer onder de magische grens van twee uur: 1.59.30. Na een saluut met waterkanonnen bij aankomst op het vliegveld van Nairobi volgde een huldiging door president William Ruto.
"Je hebt niet alleen een record gebroken, je hebt de grenzen van het menselijk kunnen verlegd", zei Ruto tijdens een ceremonie in het presidentiële paleis. "Je hebt het onmogelijke mogelijk gemaakt en daarmee een natie en de wereld geïnspireerd."
Kenia domineert op de lange afstanden in de mondiale atletiek, maar de druk om te presteren heeft ertoe geleid dat veel atleten zich laten verleiden tot doping. Twee oud-winnaars van de marathon van Londen, Wilson Kipsang en Daniel Wanjiru, zijn geschorst om dopinggebruik. Sawe onderwierp zich vrijwillig en op eigen kosten aan extra dopingcontroles om mogelijke verdenkingen weg te nemen.
