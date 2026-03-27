Duitse buitenlandminister verwacht snel gesprek tussen Iran en VS

FRANKFURT (ANP/RTR) - De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Johann Wadephul verwacht snel onderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Hij zei dat de twee oorlog voerende landen indirecte gesprekken hebben gevoerd en dat ze van plan zijn snel direct contact te leggen.

"Afgaande op de informatie die ik heb, zijn er indirecte contacten geweest en worden er voorbereidingen getroffen voor directe contacten, naar het zich laat aanzien erg snel in Pakistan", aldus de minister. Pakistan bemiddelt tussen Iran en de VS.