Stellantis pompt 13 miljard dollar in VS om groei aan te jagen

AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Stellantis, het moederbedrijf van automerken als Opel, Peugeot, Citroën, Alfa Romeo, Jeep, Ram, Chrysler en Fiat, gaat de komende vier jaar 13 miljard dollar (11,2 miljard euro) investeren in de Verenigde Staten. Het concern wil daarmee zijn activiteiten in deze cruciale markt herstellen en de impact van Amerikaanse invoerheffingen beperken. Het gaat om de grootste investering in de meer dan honderdjarige geschiedenis van het bedrijf.

Volgens Stellantis kan de jaarlijkse autoproductie met de helft omhoog door de uitbreidingsplannen. Het totale bedrag omvat investeringen in onderzoek en ontwikkeling, bijdragen aan toeleveranciers en de uitbreiding van productievestigingen.

Het plan vormt de meest ambitieuze poging tot nu toe van de geplaagde autofabrikant om zijn verzwakte positie in de VS te herstellen, waar het marktaandeel heeft verloren door een verouderd aanbod aan voertuigen.

5000 Nieuwe banen

"We willen groeien in de VS met producten die in Amerika worden gebouwd", zei topman Antonio Filosa in een toelichting. "We delen de doelstelling van de president om banen terug te brengen naar de Verenigde Staten, dat doen we nu en dat zullen we blijven doen", vervolgde hij.

Volgens Stellantis levert het plan meer dan 5000 nieuwe banen op in fabrieken in de staten Illinois, Ohio, Indiana en Michigan. Filosa denkt dat het toeleveranciers zal aanzetten tot meer productie in de VS, wat volgens schattingen tot 20.000 extra banen kan leiden.

Stellantis maakte vorige maand bekend dat de productie tijdelijk werd stilgelegd in zijn fabrieken in het Franse Poissy, bij Parijs, en het Italiaanse Pomigliano. Aanleiding was de zwakke vraag in Europa.