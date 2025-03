Consumentenvertrouwen VS onderuit om zorgen heffingen en inflatie

ANN ARBOR (ANP/BLOOMBERG) - Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten is deze maand gedaald naar het laagste niveau in ruim twee jaar. Consumenten in de Verenigde Staten maken zich zorgen dat de importheffingen van president Donald Trump de inflatie in de VS aanjagen. Dat meldt de Universiteit van Michigan op basis van een voorlopige raming. Een stijgende inflatie ondermijnt de koopkracht van huishoudens.

De maandelijkse index die het vertrouwen meet, is voor maart naar een voorlopige stand gezakt van 57,9. Dat was 64,7 in februari, toen de graadmeter ook daalde door inflatiezorgen. Het cijfer valt bovendien aanzienlijk lager uit dan economen hadden verwacht. Zij rekenden in doorsnee op een lichte daling tot een niveau van 63.

Volgens de onderzoekers zijn de inflatieverwachtingen voor het komende jaar duidelijk gestegen. Ook de inflatieprognoses voor de langere termijn namen behoorlijk toe. Tegelijkertijd zijn huishoudens nog somberder geworden over de eigen financiën.