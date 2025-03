Snel einde oorlog Oekraïne zit er niet in: "Poetin wil relatie tussen VS, Europa en Oekraïne verslechteren"

Een staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne is volgens de Russen nog ver weg. Poetin zei eerder wel het Amerikaanse vredesvoorstel te steunen, maar had nog zoveel voorwaarden dat een snel einde van de oorlog er niet in zit.

De Russische commentator Sergei Parkhomenko gelooft ook niet dat Poetin zal toegeven. De Russische president zal het vermoedelijk laten aankomen op eindeloze onderhandelingen. "Poetin zal proberen de onderhandelingen te rekken, wat hem ondertussen de kans geeft om de relaties tussen Washington en Kyiv en tussen Washington en zijn Europese bondgenoten verder te verslechteren of te ontwrichten.” Parkhomenko voegt toe: "Poetin heeft deze oorlog nodig omwille van de oorlog zelf. Meer dan hij een overwinning nodig heeft. Meer dan hij Oekraïne nodig heeft. Meer dan hij überhaupt iets anders nodig heeft.”

De boze Russische tv-presentator Vladimir Solovyov verwoordt het nog een stuk grover: "We staan op het punt om dit - de verovering van Oekraïne - af te ronden. Dan denk je toch niet dat we nu opeens op onze rug gaan liggen met onze benen wijd?”

Bron: AD.nl