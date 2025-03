DEN HAAG (ANP) - Het kabinet stemt "zo nodig" niet in met delen van het EU-plan om defensie-investeringen te financieren. Onthouding van stemming is ook een mogelijkheid, schrijven meerdere ministers mede namens premier Dick Schoof in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is het resultaat van een ingelast overleg met de coalitiepartijen op donderdag.