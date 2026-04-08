Zelensky: staakt-het-vuren maakt gesprekken mogelijk

KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is blij dat er een staakt-het-vuren is gekomen tussen Iran, de Verenigde Staten en Israël, en hoopt iets vergelijkbaars te bereiken met Rusland. Het onderbreken van gevechten maakt ruimte voor diplomatieke gesprekken, schrijft hij op X.

"Een staakt-het-vuren is het juiste besluit dat leidt tot het beëindigen van de oorlog", aldus Zelensky, zonder direct te verwijzen naar Iran. Hij zegt wel dat hij het bestand in het Midden-Oosten en de Golf steunt. De Oekraïense deskundigen die in de regio zijn om te helpen bij de luchtverdediging, zetten hun werk volgens hem ook voort.

Wat Zelensky betreft, kan het bestand met Iran als voorbeeld dienen voor Rusland. "Oekraïne zegt nog eens tegen Rusland: wij zijn klaar om hetzelfde te doen als Rusland zijn aanvallen staakt. Het is voor iedereen duidelijk dat een staakt-het-vuren de goede voorwaarden kan scheppen voor afspraken."