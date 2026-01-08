ECONOMIE
Rechtspraak vraagt aandacht voor sancties VS tegen Strafhof

Samenleving
door anp
donderdag, 08 januari 2026 om 18:28
anp080126173 1
DEN HAAG (ANP) - De voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, Henk Naves, heeft zich in zijn nieuwjaarstoespraak in Den Haag afgevraagd waarom het zo stil is rond de Amerikaanse sancties tegen het Internationaal Strafhof. "Is het soms zo stil omdat we te afhankelijk zijn geworden?"
Als voorbeeld daarvan noemde Naves het gebruik van Amerikaanse software. "Als we ons daarom niet meer uitspreken tegen onrecht en intimidatie, dan heeft de rechtsstaat die we zo liefhebben de slag verloren."
Naves somde op wat het gevolg is van de sancties. Zo kunnen rechters van het strafhof in Den Haag niet meer in hun e-mail, zijn er visumrestricties, geblokkeerde bankrekeningen en creditcards, worden pakketjes niet meer bezorgd en abonnementen opgezegd. "Het lijkt alsof dit geruisloos plaatsvindt, alsof het normaal is. "
Volgens Naves is de enige manier tegen dit anti-institutionele sentiment, waarbij de rechter als "sta-in-de-weg" wordt gezien, het verhaal van de rechtsstaat vaker te vertellen. "Door het te vertellen laten we zien dat de rechtsstaat wordt gedragen door ons allemaal."
