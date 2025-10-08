Corendon moet geen vage duurzaamheidsclaims gebruiken, vindt RCC

DEN HAAG (ANP) - Corendon moet stoppen met het gebruik van vage duurzaamheidsclaims op zijn website. Dit heeft de Reclame Code Commissie (RCC) de reisorganisatie geadviseerd. De Consumentenbond diende hierover in juni klachten in vanwege vermeende greenwashing en kreeg grotendeels gelijk van de RCC.

Op de site stonden volgens de Consumentenbond termen als 'verantwoord', 'duurzamer' en 'bewust', maar deze waren niet goed onderbouwd. Ook zou de reisorganisatie een zelfgemaakt duurzaamheidslogo hebben gebruikt en stelde Corendon te vliegen met alternatieve vliegtuigbrandstof, zonder uit te leggen hoe dit vliegvakanties duurzaam maakte.

De RCC geeft de Consumentenbond op de meeste kritiekpunten gelijk, op twee na. De uitzonderingen gaan over de naam van de webpagina, 'Duurzamer reizen - Bewust op vakantie', en de inleiding waarin onder meer staat: "Natuurlijk kun je wel duurzamere keuzes maken voor je vakantie, door bijvoorbeeld te verblijven in een duurzamere accommodatie."