Cosmeticabedrijf Rituals boekt recordomzet en opent meer winkels

AMSTERDAM (ANP) - Cosmeticabedrijf Rituals heeft afgelopen jaar een recordomzet geboekt, mede dankzij de opening van honderden nieuwe winkels wereldwijd. De omzet kwam in het 25e jaar van het bestaan uit op 2,4 miljard euro, een groei van zo'n 16 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De nettowinst groeide in een vergelijkbaar tempo, tot ruim 300 miljoen euro. Dit gaat om een voorlopige schatting, de cijfers worden nog gecontroleerd door accountants.

Het in Amsterdam gevestigde Rituals zegt bijvoorbeeld in Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk afgelopen jaar sneller te zijn gegroeid. Er kwamen ruim tweehonderd nieuwe winkels bij, onder meer in Oxford Street in Londen en Paseo de Gràcia in Barcelona. De verwachting is dat in het lopende kwartaal de 1500e winkel wordt geopend. In dit hele jaar worden nog zo'n tweehonderd nieuwe locaties verwacht.