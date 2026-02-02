ECONOMIE
Marius Borg Høiby blijft ten minste vier weken vastzitten

Samenleving
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 16:45
anp020226165 1
OSLO (ANP) - Marius Borg Høiby blijft ten minste vier weken vastzitten. Dat heeft een rechter in Oslo maandag besloten, meldt het Noorse persbureau NTB. Het besluit werd volgens NTB genomen zonder aanwezigheid van de verdachte. De politie van Oslo had een verzoek ingediend om Høiby vast te houden wegens kans op recidive.
De zoon van kroonprinses Mette-Marit werd zondag opgepakt, twee dagen voor aanvang van de rechtszaak tegen hem. Maandag werden ook nieuwe aanklachten tegen Høiby bekendgemaakt. Hij wordt verdacht van onder meer mishandeling en het overtreden van een contactverbod. Volgens de politie van Oslo vonden de incidenten afgelopen weekend plaats.
Høiby wordt verdacht van in totaal 38 vergrijpen, waaronder verkrachting. Onder de slachtoffers zijn twee ex-partners. Naar verwachting duurt de rechtszaak zes weken.
