WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Witte Huis bevestigt nieuw overleg met Oekraïne en Rusland. De speciale gezant van de Amerikaanse president Donald Trump, Steve Witkoff, is woensdag en donderdag in Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), voor gesprekken met Oekraïense en Russische delegaties.

Eerder hadden het Kremlin en Kyiv al gemeld dat de diplomatieke besprekingen deze week worden hervat, nadat onderhandelingen afgelopen weekend niet waren doorgegaan. In de VAE was onlangs al een drielandenoverleg. Toen zou bij sommige kwesties vooruitgang zijn geboekt, maar niet bij de complexere zaken. Een van de grootste twistpunten is de toekomst van de grotendeels door de Russen veroverde Donbas-regio.

Witkoff is, voordat hij naar Abu Dhabi gaat, dinsdag in Israël voor overleg met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, onder meer over de opgelopen spanningen met de Amerikaanse en Israëlische vijand Iran en over de Palestijnse Gazastrook.