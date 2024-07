CrowdStrike zakt op Wall Street na mogelijke claim IT-storing

NEW YORK (ANP) - CrowdStrike behoorde dinsdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Volgens Amerikaanse media wil luchtvaartmaatschappij Delta Air Lines een schadeclaim indienen bij het cyberbeveiligingsbedrijf voor de wereldwijde computerstoring eerder deze maand. Die storing werd veroorzaakt door een fout in een automatische update van CrowdStrike voor Windows-systemen.

Delta werd van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen het zwaarst getroffen door de storing en moest duizenden vluchten annuleren. De kosten van de storing voor Delta worden geschat op 350 miljoen tot 500 miljoen dollar. Delta zou ook een schadevergoeding willen van Microsoft, de eigenaar van Windows. Het aandeel CrowdStrike, dat deze maand al ongeveer een derde in waarde is gedaald, zakte 5 procent. Microsoft, dat na de slotbel in New York met kwartaalcijfers komt, bleef nagenoeg onveranderd. Delta steeg 0,7 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 40.649 punten. De bredere S&P 500-index klom 0,3 procent tot 5480 punten en techbeurs Nasdaq steeg 0,4 procent tot 17.442 punten. Maandag lieten de drie hoofdgraadmeters weinig beweging zien.