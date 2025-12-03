Cryptoaandelen omhoog op Wall Street door herstel bitcoinkoers

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Cryptoaandelen zoals Coinbase, Strategy en Bit Digital hoorden woensdag bij de winnaars op Wall Street, terwijl bitcoin bijna 4 procent herstelde en de hoogste stand in weken bereikte. De grootste cryptomunt ter wereld zakte maandag nog 6 procent. Dat was de grootste prijsdaling sinds maart. Inmiddels staat de bitcoin weer op bijna 93.000 dollar, omgerekend 80.000 euro.

Bij de genoemde aandelen waren plussen tot meer dan 4 procent te zien. De Amerikaanse aandelenmarkten bleven over de gehele linie dicht bij de slotstanden van een dag eerder. Koersverliezen in de technologiesector lieten zien dat er nog steeds twijfels zijn over de vraag of de miljarden die aan kunstmatige intelligentie worden uitgegeven, zullen renderen.

Techgraadmeter Nasdaq ging kort na de opening van de beurzen in New York 0,1 procent omlaag tot 23.382 punten. De Dow-Jonesindex won wel 0,3 procent tot 47.596 punten. De S&P 500, de index van 500 grote beursgenoteerde ondernemingen, bleef vlak op 6829 punten.

De aandacht van beleggers ging verder uit naar cijfers over de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven van loonstrookverwerker ADP. Amerikaanse bedrijven schrapten in november het hoogste aantal banen sinds begin 2023, wat de zorgen over een meer uitgesproken verzwakking van de arbeidsmarkt vergrootte.

Dit verstevigde wel de verwachting onder beleggers dat de Amerikaanse centrale bank volgende week de rente opnieuw zal verlagen. Een lagere rente is gunstig voor de beurs omdat het lenen goedkoper maakt, de consumptie stimuleert en aandelen aantrekkelijker maakt dan sparen of obligaties.

Marvell Technology maakte een koerssprong van ruim 7 procent. De chipmaker kondigde de overname van startup Celestial AI aan voor 3,25 miljard dollar en gaf daarnaast een optimistische prognose voor het komende boekjaar.

American Eagle Outfitters heeft zijn verwachtingen voor de verkopen dit jaar verhoogd door marketingactiviteiten die de vraag tijdens de feestdagen moeten aanwakkeren. Beleggers beloonden het modeconcern met een ruim 14 procent hogere koers.