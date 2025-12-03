Australië en N-Zeeland springen bij met wapens VS voor Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - Ook niet-NAVO-landen Australië en Nieuw-Zeeland springen bij om Oekraïne aan noodzakelijke Amerikaanse wapens te helpen. De twee landen hebben toegezegd bij te dragen aan het zogeheten PURL-inkoopprogramma, zegt NAVO-topman Mark Rutte.

Oekraïnes bondgenoten kopen sinds de zomer de Amerikaanse wapens die de Verenigde Staten zelf niet meer aan Oekraïne willen geven. Maar ze krijgen de 1 miljard dollar die Oekraïne maandelijks zegt nodig te hebben maar met pijn en moeite bij elkaar. Voor dit jaar ontbreekt nog bijna een miljard, geeft Rutte toe.

Er zijn wel steeds meer NAVO-landen die een bijdrage beloven, zei Rutte na afloop van een vergadering van NAVO-buitenlandministers. Twee derde van de 32 lidstaten zou willen meedoen. Maar of het om substantiële bedragen gaat, liet hij in het midden.