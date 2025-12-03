ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rekenkamer: minister had te weinig zicht op WIA-problematiek

Samenleving
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 16:40
anp031225187 1
DEN HAAG (ANP) - De minister van Sociale Zaken had de afgelopen jaren te weinig toezicht op de problemen die de uitvoeringsorganisatie UWV had met de WIA. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport. Volgens de Rekenkamer was het UWV vooral bezig met het wegwerken van achterstanden en was er te weinig aandacht voor hoe de uitkeringen van arbeidsongeschikten werden vastgesteld. Daardoor kregen tienduizenden mensen te veel of te weinig geld.
Hier had de minister te weinig oog voor. "Het toezicht van de minister heeft te beperkte diepgang en scherpte", meldt de Rekenkamer. Ook werd het ministerie niet altijd volledig geïnformeerd, bijvoorbeeld over "de concretisering en duiding van risico's". Volgens de Rekenkamer ontbrak het daarvoor aan vertrouwen tussen het UWV en het ministerie, vooral in "spannende situaties onder hoge politieke druk".
De Rekenkamer vindt dat het systeem waarmee de hoogte van de uitkering wordt vastgesteld veel eenvoudiger moet. Daardoor zou het makkelijker zijn om de juiste hoogte van de uitkering te controleren.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-543101547

Nieuwe studie: rond deze leeftijd bereikt je lichaam een kantelpunt in veroudering

glasses-3-2

Gehoorzaam en nieuwsgierig: hoe je hoog IQ bij je kind herkent

shutterstock_1757306351

Over een paar maanden kan Trumps macht ineens weg zijn

images

De waarheid achter de ‘bird test’: werkt het echt?

generated-image (10)

De stille epidemie in je hoofd: hoe eenzaamheid je hersenen aantast

184813005_m

Wetenschappers ontdekken hoe kankercellen zichzelf onsterfelijk houden en dat biedt kansen voor betere behandelingen

Loading