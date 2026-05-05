ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Cryptobeurs Coinbase stijgt op Wall Street na reorganisatie

Economie
door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 15:50
anp050526140 1
NEW YORK (ANP) - Cryptobeurs Coinbase is dinsdag een winnaar op de beurs in New York na aankondiging van een reorganisatie. Beleggers zetten het aandeel hoger omdat een streep door 14 procent van het personeelsbestand betekent dat de kosten bij het Amerikaanse bedrijf omlaag zullen gaan.
Coinbase won in de vroege handel op Wall Street meer dan 1 procent. Volgens het bedrijf hangt de ingreep samen met de opmars van kunstmatige intelligentie. Coinbase gaat zijn personeel concentreren rond talent dat bekwaam is in AI, terwijl managementlagen worden weggenomen, zei topman Brian Armstrong in een bericht op socialmediaplatform X.
De belangrijkste graadmeters op Wall Street zijn met kleine plussen aan de handelsdag begonnen. Beleggers lijken opgetogen dat de fragiele wapenstilstand in het Midden-Oosten ondanks enkele incidenten toch nog lijkt stand te houden. De Dow Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,3 procent hoger op 49.075 punten. De brede S&P 500 won 0,7 procent tot 7248 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 1 procent bij op 25.312 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

148256773_m

Hier gaan mensen het vaakst vreemd – en Nederland doet mee

51d20ad9ffde64eb44e8dcefac1a3a34,1b1aa8de (1)

Politie vindt hotelmanager in 5 meter lange krokodil ...en 6 paar schoenen

generated-image-14-68c10e48ec256

De lever heeft geen pijn – daarom is hij zo gevaarlijk

18829

Waarom automobilisten hun autosleutels in aluminiumfolie wikkelen

donald-trump-shouting-wordt-u-brand-gestoken-73545369

En alweer hangt het lot van de wereld af van de buien van een half demente narcist.

8637faed375813f8093a929347a0490b8fee7700

Waterstofauto definitief kansloos? Deze Marktplaats-advertentie slaat alles

Loading