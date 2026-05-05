Cryptobeurs Coinbase stijgt op Wall Street na reorganisatie

NEW YORK (ANP) - Cryptobeurs Coinbase is dinsdag een winnaar op de beurs in New York na aankondiging van een reorganisatie. Beleggers zetten het aandeel hoger omdat een streep door 14 procent van het personeelsbestand betekent dat de kosten bij het Amerikaanse bedrijf omlaag zullen gaan.

Coinbase won in de vroege handel op Wall Street meer dan 1 procent. Volgens het bedrijf hangt de ingreep samen met de opmars van kunstmatige intelligentie. Coinbase gaat zijn personeel concentreren rond talent dat bekwaam is in AI, terwijl managementlagen worden weggenomen, zei topman Brian Armstrong in een bericht op socialmediaplatform X.

De belangrijkste graadmeters op Wall Street zijn met kleine plussen aan de handelsdag begonnen. Beleggers lijken opgetogen dat de fragiele wapenstilstand in het Midden-Oosten ondanks enkele incidenten toch nog lijkt stand te houden. De Dow Jonesindex noteerde in de vroege handel 0,3 procent hoger op 49.075 punten. De brede S&P 500 won 0,7 procent tot 7248 punten en techbeurs Nasdaq kreeg er 1 procent bij op 25.312 punten.