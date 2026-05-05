Tennisster Sabalenka deinst niet terug voor boycot grand slams

ROME (ANP/AFP) - Tennisster Aryna Sabalenka is bereid om grandslams te boycotten om een eerlijkere verdeling van het prijzengeld te forceren. Dat zei de nummer 1 van de wereld op een persconferentie bij het toernooi van Rome. Daar lichtte ze toe waarom zij samen met andere tennisprofs maandag in een open brief hun 'diepe teleurstelling' uitten over het prijzengeld op Roland Garros.

"Wij geven een show. Zonder ons zouden er geen toernooien zijn, zonder ons zou er geen entertainment zijn. Ik denk dat we beter betaald zouden moeten worden", zei Sabalenka. "Op een gegeven moment zullen we moeten boycotten als dat de enige manier is om onze rechten te verdedigen", vervolgde de speelster uit Belarus.

In april ondertekenden de topspelers van de ATP- en WTA-circuits gezamenlijk een brief aan de organisatoren van de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en US Open, waarin ze een eerlijkere verdeling van het prijzengeld eisten. Ze vroegen om een ​​verhoging van het aandeel dat aan spelers zou worden toegekend tot 22 procent.

Hoewel Roland Garros zijn prijzengeld voor de editie van dit jaar heeft verhoogd (met 9,5 procent tot 61,7 miljoen euro), zijn Sabalenka en consorten het niet eens met hun aandeel. "Dat zal waarschijnlijk onder de 15 procent blijven, ver verwijderd van de gevraagde 22 procent."