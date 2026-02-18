ECONOMIE
Cyberaanval ontregelde systemen van Deutsche Bahn

Economie
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 13:09
anp180226110 1
BERLIJN (ANP/DPA) - Het Duitse spoorbedrijf Deutsche Bahn (DB) is onlangs doelwit geworden van een cyberaanval, die leidde tot storingen in de informatie- en boekingssystemen. Inmiddels zijn de systemen weer beschikbaar, zo liet de spoorwegmaatschappij woensdag weten.
Over mogelijke daders van de aanval doet het concern geen uitspraken. De IT-storingen begonnen dinsdagmiddag en troffen zowel de spoorwegapp als de website bahn.de. Op beide platforms kunnen klanten normaliter onder meer reisinformatie opvragen en tickets boeken. Nadat de systemen 's avonds weer "grotendeels stabiel" hadden gedraaid, ontstonden woensdagochtend opnieuw problemen.
"Onze maatregelen hebben effect gehad om de gevolgen voor onze klanten zo beperkt mogelijk te houden", zegt een woordvoerder. Volgens het bedrijf ging het om een DDoS-aanval. Daarbij wordt zoveel internetverkeer naar een server gestuurd dat deze het niet meer aankan.
