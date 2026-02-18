VS dreigen energiebureau IEA te verlaten om 'klimaatactivisme'

PARIJS (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten dreigen het Internationaal Energieagentschap (IEA) te verlaten als geldschieter omdat het bureau zich te veel zou inlaten met klimaatactivisme. Dat heeft de Amerikaanse energieminister Chris Wright gezegd in aanloop naar een ministersvergadering van het in Parijs gevestigde IEA woensdag.

Volgens Wright is de Amerikaanse regering niet tevreden over de focus die het IEA in rapporten legt op klimaatverandering. Hij vindt dat het IEA zich meer moet richten op energieveiligheid en minder op het promoten van duurzame energiebronnen. Volgens Wright zit Washington niet te wachten op rapporten van het IEA over het verlagen van uitstoot en het verminderen van fossiele brandstoffen door overheidsbeleid.

De VS betalen jaarlijks ongeveer 6 miljoen dollar aan het IEA. Dat is circa 14 procent van het budget van het agentschap.

Klimaatbeleid

Republikeinse Congresleden kwamen vorig jaar ook al met kritiek op het IEA omdat het bureau te veel focus zou leggen op klimaatbeleid. Zij probeerden toen de financiering van de VS voor het agentschap stop te zetten. Wright zinspeelde vorig jaar ook al eens op een Amerikaans afscheid van het IEA dat wordt geleid door topman Fatih Birol.

President Donald Trump heeft geregeld fel uitgehaald naar windmolenparken op zee omdat die volgens hem te duur zijn. Hij heeft de bouw van offshore windparken stilgelegd. Daarover lopen nu rechtszaken.