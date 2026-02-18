Kok vindt zichzelf outsider op eerste internationale 1500 meter

MILAAN (ANP) - Schaatsster Femke Kok ziet zichzelf vrijdag op de olympische 1500 meter niet als topfavoriet, maar als outsider. "Dit wordt mijn eerste internationale 1500 meter. Dat klinkt eigenlijk best wel lullig, bedenk ik mij nu", vertelde ze lachend na haar training in het Milano Speed Skating Stadium.

Kok won in Milaan met groot vertoon van macht goud op de 500 meter en ook op de 1000 meter maakte de rijdster van team Reggeborgh veel indruk. Ondanks een olympisch record wist Leerdam haar nog net voor te blijven.

Hoewel de 25-jarige Kok op de 1500 meter nog nooit een internationale wedstrijd reed, start ze met veel vertrouwen. Dat komt vooral door haar laatste rondje op de 1000 meter. "Ik reed een slotronde van 28,6. Dat heb ik in Europa nog nooit gedaan. Het ging zo makkelijk, dat heb ik nog nooit zo gevoeld."