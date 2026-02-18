ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kok vindt zichzelf outsider op eerste internationale 1500 meter

Sport
door anp
woensdag, 18 februari 2026 om 13:11
anp180226111 1
MILAAN (ANP) - Schaatsster Femke Kok ziet zichzelf vrijdag op de olympische 1500 meter niet als topfavoriet, maar als outsider. "Dit wordt mijn eerste internationale 1500 meter. Dat klinkt eigenlijk best wel lullig, bedenk ik mij nu", vertelde ze lachend na haar training in het Milano Speed Skating Stadium.
Kok won in Milaan met groot vertoon van macht goud op de 500 meter en ook op de 1000 meter maakte de rijdster van team Reggeborgh veel indruk. Ondanks een olympisch record wist Leerdam haar nog net voor te blijven.
Hoewel de 25-jarige Kok op de 1500 meter nog nooit een internationale wedstrijd reed, start ze met veel vertrouwen. Dat komt vooral door haar laatste rondje op de 1000 meter. "Ik reed een slotronde van 28,6. Dat heb ik in Europa nog nooit gedaan. Het ging zo makkelijk, dat heb ik nog nooit zo gevoeld."
loading

POPULAIR NIEUWS

211666864 l normal none

Zelfs aan je nagels kun je zien of je gezond eet: 15 praktische tips om je lichaam gezond te eten

skynews-putin-vladimir-generals_5765641

"Het imperium van Poetin stort feitelijk in elkaar – en de situatie zal verslechteren, niet verbeteren."

Schermafbeelding 2026-02-17 155859

Is uitkomst van Winter Vol Liefde gelekt? Klaas eindigt waarschijnlijk met deze vrouw

229202427_m

Ons lijf is nooit bedoeld om ultrabewerkte voedingsmiddelen te verwerken

ANP-550142103

Femke Kok maakt korte metten met mensen die zeuren over de opmerking van haar coach

231001207_m

Dyslexie wordt niet veroorzaakt door ‘leesgenen’ — de oorsprong ervan gaat 430 miljoen jaar terug

Loading