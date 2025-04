Verkoop van Tesla's ingestort: zo hard gaat het in verschillende Europese landen

Elon Musk komt zijn Tesla's aan de straatstenen niet kwijt, zoals ze dat zeggen. Een overzicht van Statista leert dat niemand in Europa nog zin heeft in zo'n veel te dure elektrische wagen, gefabriceerd door een Amerikaanse gekkie.

Nieuwe cijfers van persbureau Reuters wijzen uit dat Europeanen zich massaal afkeren van het elektrische automerk. Niet alleen vanwege Elon zelf, ook omdat Chinese auto's simpelweg beter en goedkoper zijn.

De kwartaalverkopen van Tesla daalden met ongeveer 62 procent in Duitsland, 55 procent in Zweden en Denemarken, bijna 50 procent in Nederland en 41 procent in Frankrijk. Het Verenigd Koninkrijk blijft Tesla's grootste markt in Europa en was het enige land op het continent met een verkoopstijging in het eerste kwartaal van 2025 (+3,5 procent).

Toch daalde Tesla's marktaandeel in het Verenigd Koninkrijk vorige maand met meer dan 4 procentpunt tot 10,7 procent, deels als gevolg van de toegenomen concurrentie van andere fabrikanten in een snel groeiende markt (het land noteerde recordverkopen van elektrische voertuigen in het eerste kwartaal).