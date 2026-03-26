Cyprus komt met steunmaatregelen om oorlog Midden-Oosten

NICOSIA (ANP/DPA/AFP) - De regering van Cyprus komt met een steunpakket van in totaal 200 miljoen euro voor huishoudens, boeren en de toeristische sector vanwege de impact van de oorlog in het Midden-Oosten. Het gaat onder meer om tijdelijke verlagingen van de btw op levensmiddelen en stroom, een verlaging van de brandstofaccijns en subsidies aan boeren en hotels.

De maatregelen werden aangekondigd door de Cypriotische president Nikos Christodoulides. Door de oorlog zijn de brandstofprijzen in Cyprus hard gestegen. Het land is erg afhankelijk van de import van brandstof. Volgens Christodoulides zorgt de sterke economie ervoor dat er ruimte is voor de steunmaatregelen en dat er meer kan worden gedaan als de oorlog nog veel langer gaat duren.

Daarnaast zorgt de oorlog in het Midden-Oosten ook voor minder toerisme op Cyprus. Een Britse luchtmachtbasis op Cyprus is geraakt door een Iraanse drone. Verschillende EU-lidstaten zoals Frankrijk en Griekenland hebben oorlogsschepen en luchtafweersystemen ingezet om Cyprus te beschermen.