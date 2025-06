China hekelt uitspraken Trump over conflict Israël en Iran

BEIJING (ANP/AFP) - China heeft ontstemd gereageerd op mededelingen van de Amerikaanse president Donald Trump over de strijd tussen Iran en Israël. "Olie op het vuur gooien, dreigementen uiten en de druk opvoeren zullen niet helpen om de situatie te de-escaleren, maar zullen het conflict alleen maar verergeren en uitbreiden", zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

De woordvoerder reageerde op een vraag over recente uitspraken van Trump. Die had op sociale media onder meer geschreven dat iedereen in de Iraanse hoofdstad Teheran onmiddellijk zou moeten evacueren. "China roept alle betrokken partijen, met name landen die bijzondere invloed hebben op Israël, op om hun verantwoordelijkheid te nemen, onmiddellijk maatregelen te treffen om de spanningen te verminderen en te voorkomen dat het conflict zich verder uitbreidt", zei de Chinese woordvoerder Guo Jiakun.