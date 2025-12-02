Yeşilgöz wil verder praten over 'centrumrechtse samenwerking'

DEN HAAG (ANP) - VVD-leider Dilan Yeşilgöz wil de komende tijd graag verder praten met D66 en het CDA over "een centrumrechtse samenwerking", waar zij het eerder steevast had over een "centrumrechts kabinet". Volgens Yeşilgöz doet de verkiezingsuitslag het meeste recht aan een dergelijke samenwerking.

De VVD-leider hamerde erop dat zij graag een kabinet wil met D66, het CDA, de VVD en andere partijen zoals JA21 of de BBB. Maar D66 voelt nog weinig voor kabinetsdeelname samen met JA21. De VVD wil op haar beurt niet samen met GroenLinks-PvdA in één ministersploeg.

Een minderheidskabinet van D66, het CDA en de VVD is een mogelijkheid die vooralsnog niet expliciet wordt uitgesloten door de partijen. Die samenwerking zou dan steun kunnen zoeken bij GroenLinks-PvdA of JA21 op bepaalde thema's, zonder dat die partijen bewindspersonen leveren of een coalitieakkoord ondertekenen.

Yeşilgöz schrijft op X dat zij wil werken aan "concrete oplossingen" voor bijvoorbeeld het vestigingsklimaat, de asielinstroom en koopkracht.