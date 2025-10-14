ECONOMIE
Damrak daalt in afwachting resultaten Amerikaanse banken

Economie
door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 9:14
AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak ging dinsdag omlaag in afwachting van de kwartaalresultaten van grote Amerikaanse banken als JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo. Beleggers deden het verder rustig aan na het koersherstel een dag eerder die volgde op de mildere toon van president Donald Trump tegenover China.
Eind vorige week dreigde de Amerikaanse president nog met hogere handelstarieven voor China, maar zondag verzekerde Trump beleggers dat alles goedkomt en dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over China. Het Chinese ministerie van Handel verklaarde dinsdag dat China zich zal blijven verdedigen in de handelsstrijd met de Verenigde Staten, maar dat de deur openblijft voor onderhandelingen.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 946,71 punten. Maandag klom de AEX nog 1,2 procent. De MidKap daalde 0,6 procent tot 911,70 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 1 procent.
