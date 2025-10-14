Google steekt miljarden in datacenter in India

NEW DELHI (ANP/AFP/BLOOMBERG/RTR) - Google wil miljarden investeren in infrastructuur voor kunstmatige intelligentie (AI) in India. Het Amerikaanse bedrijf heeft plannen om de komende vijf jaar 15 miljard dollar (bijna 13 miljard euro) te steken in het zuiden van het Aziatische land, in de vorm van een groot datacenter en een AI-hub. Het gaat om de grootste investering van Google ooit in India.

"Dit is de grootste AI-hub waarin we investeren buiten de Verenigde Staten", zei Google Cloud-topman Thomas Kurian tijdens een ceremonie in New Delhi, waar de plannen voor de Indiase havenstad Visakhapatnam werden aangekondigd.

India, waar bijna een miljard mensen internet gebruiken, is een belangrijke groeimarkt voor grote techbedrijven. Google sluit zich dan ook aan bij andere Amerikaanse techbedrijven die al miljardeninvesteringen hebben aangekondigd in India, zoals Amazon en Microsoft.