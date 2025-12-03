Damrak trekt zich op aan hoop op Amerikaanse renteverlaging

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse beurs is woensdag met winsten de handel uitgegaan. Beleggers leken zich op te trekken aan nieuwe signalen dat de Amerikaanse centrale bank binnenkort de rente verder gaat verlagen. Dat wordt als gunstig beschouwd omdat het lenen goedkoper maakt, de consumptie stimuleert en aandelen aantrekkelijker maakt dan sparen of obligaties.

De AEX-index steeg 0,5 procent tot 949,64 punten. Vooral de chipbedrijven waren in trek. Zo werden ASML, ASMI en Besi tot bijna 4 procent meer waard. De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen aan het Damrak, eindigde 0,1 procent hoger op 907,13 punten. In Parijs noteerde de hoofdgraadmeter 0,2 procent winst. In Frankfurt en Londen werden wel minnen van 0,1 procent opgetekend.

In de Verenigde Staten publiceerde loonstrookverwerker ADP nieuwe gegevens over de werkgelegenheid. Amerikaanse bedrijven bleken in november het grootste aantal banen te hebben geschrapt sinds begin 2023. Dat wijst op een verzwakking van de arbeidsmarkt en maakt het aannemelijker dat de Federal Reserve de economie met een renteverlaging wil aanzwengelen.

Fastned sloot 0,2 procent hoger. De onderneming heeft twee zaken bij de Raad van State gewonnen over de vergunningen voor snellaadstations. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft de overheid de looptijd van de vergunningen ten onrechte beperkt tot respectievelijk 2028 en 2030. Nu moet de overheid opnieuw naar de vergunningbesluiten kijken.

Daarnaast won Heijmans bijna 3 procent. Het bouw- en infrabedrijf heeft een grote opdracht gekregen van netbeheerder TenneT om de komende vijf jaar belangrijke onderdelen te produceren voor hoogspanningsstations in een nieuwe fabriek in Ede.

Inditex maakte verder een koerssprong van bijna 9 procent op de beurs in Madrid. Het modewinkelconcern achter Zara maakte bekend dat de omzetgroei vorige maand is versneld tot bijna 11 procent, te midden van afzwakkende consumentenbestedingen.