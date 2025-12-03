ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dronken wasbeer ligt voor pampus in slijterij

dieren
door Pieter Immerzeel
woensdag, 03 december 2025 om 18:32
ANP-543715962
Een medewerker van een slijterij in de Amerikaanse staat Virginia keek raar op toen hij zaterdagochtend kapotte whiskyflessen op de vloer aantrof. De oorzaak bleek al snel duidelijk: in de badkamer lag een dronken, slapende wasbeer, wijdbeens op de grond.
Volgens dierencontroleur Samantha Martin “viel hij door een plafondpaneel naar binnen en ging volledig los, hij dronk alles op wat hij kon vinden”. De lokale dierenbescherming bevestigde dat het dier inderdaad stomdronken was, maar inmiddels weer nuchter is.
“Na een paar uur slaap en geen enkel teken van verwondingen, behalve misschien een kater, is hij veilig vrijgelaten”, aldus de organisatie. “Hopelijk heeft hij geleerd dat inbreken niet de oplossing is.”
Wasberen worden steeds ‘menselijker’
Wasberen blijken zo goed te gedijen in steden dat ze langzaam fysieke kenmerken ontwikkelen die lijken op vroege vormen van domesticatie. Een recente studie laat zien dat hun snuiten korter zijn dan die van wilde soortgenoten. Ook kleinere hersenen, krullende staarten en slappere oren worden steeds vaker gezien bij stadswasberen.
Volgens biologe Raffaela Lesch is de verklaring simpel: “Overal waar mensen zijn, is afval. Dieren zijn dol op ons afval. Het is een makkelijke voedselbron.” Wie dus niet agressief is en menselijke aanwezigheid tolereert, kan in steden prima overleven of zelfs floreren. In Toronto zijn de dieren zo talrijk dat het populaire shirt “Toronto v Everybody” inmiddels is vervangen door “Raccoons v Toronto”.
Dieren drinken vaker dan je denkt
De dronken wasbeer in Virginia staat bepaald niet op zichzelf. In de natuur komt alcoholconsumptie verrassend veel voor. Veel dieren die suikerrijke vruchten of nectar eten, krijgen daardoor regelmatig alcohol binnen.
Soms loopt dat flink uit de hand: in Australië stal een wild varken ooit drie sixpacks bier van kampeerders en dronk alle achttien blikken leeg, om daarna ruzie te krijgen met een koe. In Turkije moest een bruine berenwelp worden gered nadat hij 'mad honey' had gegeten, oftewel hallucinogene honing uit de Kaçkar-bergen.
Voorlopig is de wasbeer uit Virginia weer veilig terug in het bos. Hopelijk blijft hij voorlopig uit de buurt van de slijterij.
Bron: The Guardian

Lees ook

Italiaanse vrouw dacht dat er een inbreker was, maar stuitte op grote bruine beerItaliaanse vrouw dacht dat er een inbreker was, maar stuitte op grote bruine beer
Beer valt schoolklas aan in Canada, meerdere zwaargewondenBeer valt schoolklas aan in Canada, meerdere zwaargewonden
Zo ziet een beer eruit zonder haar (de reden is treurig)Zo ziet een beer eruit zonder haar (de reden is treurig)
loading

POPULAIR NIEUWS

glasses-3-2

Gehoorzaam en nieuwsgierig: hoe je hoog IQ bij je kind herkent

shutterstock_1757306351

Over een paar maanden kan Trumps macht ineens weg zijn

images

De waarheid achter de ‘bird test’: werkt het echt?

generated-image (10)

De stille epidemie in je hoofd: hoe eenzaamheid je hersenen aantast

ANP-66234331

Voor een prikkie onder de hamer: Belastingdienst zet peperdure Bentley van Ali B te koop

Hij20is20er2C20onze20kleine20jongen.20Mogen20we20jullie20voorstellen20aan20Sef20F09FA9B5Afgelopen20zondagavond2C20om20e2028129

Suzan & Freek verwelkomen zoon Sef: "Jij hoort bij ons"

Loading