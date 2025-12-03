Dronken wasbeer ligt voor pampus in slijterij

Een medewerker van een slijterij in de Amerikaanse staat Virginia keek raar op toen hij zaterdagochtend kapotte whiskyflessen op de vloer aantrof. De oorzaak bleek al snel duidelijk: in de badkamer lag een dronken, slapende wasbeer, wijdbeens op de grond.

Volgens dierencontroleur Samantha Martin “viel hij door een plafondpaneel naar binnen en ging volledig los, hij dronk alles op wat hij kon vinden”. De lokale dierenbescherming bevestigde dat het dier inderdaad stomdronken was, maar inmiddels weer nuchter is.

“Na een paar uur slaap en geen enkel teken van verwondingen, behalve misschien een kater, is hij veilig vrijgelaten”, aldus de organisatie. “Hopelijk heeft hij geleerd dat inbreken niet de oplossing is.”

Wasberen worden steeds ‘menselijker’

Wasberen blijken zo goed te gedijen in steden dat ze langzaam fysieke kenmerken ontwikkelen die lijken op vroege vormen van domesticatie. Een recente studie laat zien dat hun snuiten korter zijn dan die van wilde soortgenoten. Ook kleinere hersenen, krullende staarten en slappere oren worden steeds vaker gezien bij stadswasberen.

Volgens biologe Raffaela Lesch is de verklaring simpel: “Overal waar mensen zijn, is afval. Dieren zijn dol op ons afval. Het is een makkelijke voedselbron.” Wie dus niet agressief is en menselijke aanwezigheid tolereert, kan in steden prima overleven of zelfs floreren. In Toronto zijn de dieren zo talrijk dat het populaire shirt “Toronto v Everybody” inmiddels is vervangen door “Raccoons v Toronto”.

Dieren drinken vaker dan je denkt

De dronken wasbeer in Virginia staat bepaald niet op zichzelf. In de natuur komt alcoholconsumptie verrassend veel voor. Veel dieren die suikerrijke vruchten of nectar eten, krijgen daardoor regelmatig alcohol binnen.

Soms loopt dat flink uit de hand: in Australië stal een wild varken ooit drie sixpacks bier van kampeerders en dronk alle achttien blikken leeg, om daarna ruzie te krijgen met een koe. In Turkije moest een bruine berenwelp worden gered nadat hij 'mad honey' had gegeten, oftewel hallucinogene honing uit de Kaçkar-bergen.

Voorlopig is de wasbeer uit Virginia weer veilig terug in het bos. Hopelijk blijft hij voorlopig uit de buurt van de slijterij.