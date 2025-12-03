Damrak volgt Wall Street omhoog

AMSTERDAM (ANP) - De beursgraadmeters in Amsterdam zijn woensdag hoger geopend, in navolging van de koerswinsten op Wall Street dinsdag. De beurshandel daar kreeg een opsteker van een herstel van de bitcoin. Afgelopen weken ging de toonaangevende cryptomunt hard omlaag, wat voor grote onrust zorgde bij beleggers.

De Aziatische aandelenmarkten vertoonden woensdag een verdeeld beeld. In Amsterdam stond de AEX kort na de opening 0,6 hoger op 950,22 punten. De Amsterdamse hoofdindex verloor vorige maand ruim 3 procent, maar staat sinds de start van dit jaar nog altijd zo'n 7 procent hoger. De MidKap won woensdag in de vroege ochtendhandel 0,3 procent op 909,33 punten.

Vooral de chipbedrijven gingen omhoog op het Damrak. Zo werden ASML, ASMI en Besi tot 3,5 procent meer waard.