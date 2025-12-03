ECONOMIE
Grensovergang bij Rafah opent 'komende dagen' richting Egypte

Samenleving
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 9:17
anp031225102 1
RAFAH (ANP) - De grensovergang bij Rafah, die de Gazastrook met Egypte verbindt, gaat ergens in de komende dagen weer open. Dat meldt COGAT, de Israëlische defensieorganisatie die noodhulp in de regio coördineert, in een bericht op X. De organisatie voegt eraan toe dat de grens slechts opent voor burgers die vanuit Gaza naar Egypte willen reizen.
De heropening van de grenspost gebeurt in samenspraak met Israël en Egypte, schrijft COGAT. Een speciale EU-missie zal toezien op de naleving van de afspraken, zoals ook begin januari gebeurde, voegt COGAT toe. Toen opende de grenspost onder anderen voor Palestijnen die medische hulp nodig hadden en daarvoor naar Egypte moesten reizen.
Dat de belangrijke grensovergang de afgelopen maanden gesloten bleef, zorgde volgens Hamas voor flinke vertraging bij de overdracht van de lichamen van overleden gijzelaars. De groepering stelde in oktober dat Israël zoekmissies bij de grenspost tegenhoudt, waardoor lichamen lastig te identificeren zijn.
