Voorlopig akkoord alle EU-instituten over importstop Russisch lng

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben in de nacht van dinsdag op woensdag een voorlopig akkoord gesloten over de importstop van Russisch vloeibaar gas (lng) voor 1 januari 2027. Dat voorstel had de Europese Commissie gedaan in september. De import van Russisch gas via pijpleidingen wordt per 30 september 2027 verboden, zo is besloten.

Het gaat om een voorlopige overeenkomst, waarover is gestemd door vertegenwoordigers van de lidstaten en de partijgroepen uit het parlement. Een meerderheid van het EU-parlement en de lidstaten moet nog wel officieel met de importstop instemmen. Het parlement doet dat in de plenaire vergadering, de lidstaten in een bijeenkomst van ministers.

De Commissie wil uiterlijk eind 2027 ook alle olie-import hebben stopgezet. Een wetsvoorstel hierover zal de Commissie begin volgend jaar doen, zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. "Europa sluit voor eens en voor altijd de kraan van Russische fossiele brandstoffen", zei ze.