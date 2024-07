Olieprijs omhoog na dood Hamas-leider Haniyeh

SINGAPORE (ANP/BLOOMBERG) - De olieprijs ging woensdagochtend omhoog na het nieuws over de dood van Hamas-leider Ismail Haniyeh bij een aanval in Iran. Hamas zegt dat Israël erachter zit. Zijn dood kan de spanningen in het Midden-Oosten verder vergroten, wat weer impact kan hebben op de olieleveringen uit de regio.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg met ruim 2 procent tot boven de 76 dollar en Brentolie werd bijna 2 procent duurder op ruim 80 dollar per vat. Daarmee toonden de prijzen herstel van de dalingen eerder deze week.

Haniyeh is volgens Iraanse media gedood door een Israëlische luchtaanval in Teheran. Hij werd beschouwd als de belangrijkste politiek leider van Hamas. Eerder zei de Israëlische krijgsmacht dat ook een belangrijke militaire commandant van Hezbollah is gedood in Libanon.

Goudprijs

Mogelijk zullen de door Iran gesteunde Houthi-rebellen uit Jemen nu meer aanvallen op schepen in de Rode Zee uitvoeren als vergelding. Ook zou Iran de scheepvaart in bijvoorbeeld de Perzische Golf kunnen ontregelen.

De goudprijs toonde ook een stijging. In onrustige tijden wordt goud gezien als veilige belegging.