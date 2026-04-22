Danse Macabre helpt de Efteling aan iets meer bezoekers

Economie
door anp
woensdag, 22 april 2026 om 11:47
KAATSHEUVEL (ANP) - De Efteling heeft vorig jaar bijna 5 miljoen unieke bezoekers verwelkomd. Dat zijn er iets meer dan een jaar eerder. Dat meldt de Efteling in het jaarverslag over 2025.
Het pretpark zegt dat de bezoekersaantallen werden geholpen door de eind 2024 geopende griezelattractie Danse Macabre, het op 1 augustus geopende Grand Hotel Efteling en het nieuwe sprookje De Prinses op de Erwt.
Het totaal aantal bezoeken, dus ook van mensen die meermaals naar het attractiepark in het Brabantse Kaatsheuvel kwamen, bedroeg bijna 5,8 miljoen, tegen ruim 5,6 miljoen in 2024.
Volgend jaar viert de Efteling het 75-jarige jubileum. Het pretpark werd in 1952 geopend. De Efteling zegt wel dat het park met de bezoekersaantallen de grenzen van de natuurvergunning nadert. In die vergunning is vastgelegd dat het attractiepark maximaal 5 miljoen unieke bezoekers per jaar mag ontvangen.
