Jetten wil niet zeggen of hij druk uitoefende op D66-senatoren

DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten wil na vragen van journalisten niet zeggen of hij druk heeft uitgeoefend op D66-senatoren om de asielwetten door de Eerste Kamer te krijgen. Dinsdag sneuvelde de asielnoodmaatregelenwet in de Eerste Kamer.

De premier geeft wel aan samen met asielminister Bart van den Brink met meerdere partijen in de Eerste Kamer te hebben gesproken. "We hebben er alles aan gedaan om tot een andere uitslag te komen", aldus Jetten, die de uitslag van de stemming nogmaals een "gemiste kans" noemt.

De asielnoodmaatregelenwet kwam niet door de Eerste Kamer, omdat een aanpassing aan die wet geen steun kreeg. Zonder die aanpassing zou de wet hulp aan illegalen strafbaar maken en dat was reden voor het CDA en de SGP om tegen te stemmen. De PVV besloot vorige week plots toch tegen de reparatiewet te stemmen.

OPNL-senator Auke de Groot, die de beslissende stem had voor de reparatiewet, gaf dinsdag aan niet onder druk te zijn gezet door Jetten. Hij werd wel door de premier gebeld.