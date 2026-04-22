ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

OM: doodgeschoten tieners waren op verkeerde plek en tijd

Samenleving
door anp
woensdag, 22 april 2026 om 11:48
anp220426101 1
AMSTERDAM (ANP) - De twee tieners die op nieuwjaarsdag in een park in Amsterdam werden doodgeschoten, waren volgens het OM "op de verkeerde plaats, op de verkeerde tijd". Verdachte Efe Y. (25) zou die avond onmiddellijk op de slachtoffers hebben geschoten. "Er was geen tijd voor ruzie, een gesprek of een aanval vanuit hen", zei de officier van justitie woensdag tijdens de eerste inleidende zitting in de zaak.
De verdachte zou volgens het OM door een "prank caller" - een telefonische grappenmaker - naar een blauwe brug in het Piet Wiedijkpark in Amsterdam Nieuw-West zijn gestuurd. Daar aangekomen schoot hij op in totaal drie jongens, van 16, 17 en 18 jaar oud. De 17-jarige jongen wist als enige te ontkomen. De dodelijke slachtoffers kwamen uit Syrië en verbleven in verschillende asielzoekerscentra.
De verdachte heeft in mei 2025 van de rechtbank een zorgmachtiging gekregen voor zijn ernstige psychische aandoening. Zijn advocaat zei dat zijn cliënt naar eigen zeggen een tijd geen medicatie had geslikt.
loading

182223449_m

gandr-collage

221737927_m

generated-image

generated-image (6)

199567561_m

Loading