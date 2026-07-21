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Gasprijs stijgt scherp door oplopende spanningen in Midden-Oosten

Economie
door anp
dinsdag, 21 juli 2026 om 16:00
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AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - De Europese gasprijzen stegen in de afgelopen zeven handelsdagen met meer dan 20 procent en bereikten bijna het hoogste niveau sinds half maart. Het escalerende conflict in het Midden-Oosten zorgt ervoor dat de vooruitzichten voor het aanbod richting de winter verslechteren.
De gasprijs loopt op door verstoringen in de aanvoer van vloeibaar aardgas (lng) via de Straat van Hormuz. Ongeveer een vijfde van het lng in de wereld, voornamelijk uit Qatar, wordt via die belangrijke zeestraat verscheept.
De lng-leveringen aan Noordwest-Europa liggen momenteel ongeveer een kwart lager dan het 30-daagse gemiddelde. Tegelijkertijd zijn de Europese opslagfaciliteiten slechts voor iets meer dan de helft gevuld. Ter vergelijking: de gasvoorraden zijn normaal gesproken rond deze tijd van het jaar voor ongeveer 70 procent gevuld.
Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs steeg de gasprijs dinsdag 1 procent tot 59,53 euro per megawattuur, vlak onder de piek van half maart.
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