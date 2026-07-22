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Onderzoek: rustiger winkelstraten door hittegolf en meer regen

Economie
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 11:04
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AMSTERDAM (ANP) - Winkelstraten waren in de eerste helft van 2026 minder druk dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit tellingen van onderzoeksbureau RMC. Het weer speelt volgens de onderzoekers daarin een grote rol.
Waar het in het tweede kwartaal van 2025 aanhoudend mooi voorjaarsweer was, viel er in diezelfde periode in 2026 meer neerslag. Daarna volgde er in juni een hittegolf, waardoor veel mensen kozen voor een andere tijdsbesteding.
Gemiddeld daalde het aantal bezoekers over het hele land met 2,1 procent. April was de enige positieve uitschieter. In die maand kwamen er 1 procent meer bezoekers dan in dezelfde periode vorig jaar. In juni telden de onderzoekers 6 procent minder bezoekers, waarmee die maand het grootste verval kende.
Grote en middelgrote steden zagen het aantal passanten met 2,2 procent dalen, terwijl kleine steden slechts 0,7 procent minder bezoekers trokken. Bureau RMC meet via sensoren in winkelstraten en winkelcentra verspreid over Nederland het aantal passanten.
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