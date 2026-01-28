De Hypotheker: doorstroming huizenmarkt komt verder onder druk

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - De doorstroming op de woningmarkt komt verder onder druk te staan, stelt De Hypotheker. Dat is het gevolg van aangescherpte hypotheekregels, waardoor het voor ouderen financieel minder interessant wordt om naar een kleinere koopwoning te verhuizen.

Rabobank en hypotheekdochter Obvion kondigden een week geleden een beperking van de aflossingsvrije hypotheek aan. Vanaf 11 mei mogen klanten tot 30 procent van de waarde van een huis aflossingsvrij lenen, nu is dat nog 50 procent. Dat heeft gevolgen voor klanten van de bank die gaan verhuizen, stelt De Hypotheker. "Bij een verhuizing mag een kleiner deel van de hypotheek aflossingsvrij worden meegenomen, waardoor de maandlasten flink hoger kunnen worden."

De hogere maandlasten hebben vooral gevolgen voor oudere woningbezitters. De aflossingsvrije hypotheek verloor de afgelopen jaren aan populariteit. Maar van de 55-plussers heeft driekwart een aflossingsvrije hypotheek. Het wordt voor deze groep minder interessant om vanuit een grotere eengezinswoning naar een kleinere koopwoning te verhuizen. "Terwijl juist ouderen die willen verhuizen, de doorstroming op de woningmarkt kunnen bevorderen, heeft deze maatregel relatief veel impact op deze leeftijdsgroep", zegt commercieel directeur Mark de Rijke. Hij noemt dat zorgelijk, "omdat doorstroming cruciaal is om beweging in de huizenmarkt te krijgen".

De Hypotheker verwacht bovendien dat andere banken het beleid van Rabobank zullen volgen. De Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank kondigden eerder dit jaar aan in hun toezicht extra aandacht te geven aan aflossingsvrije hypotheken, vanwege de risico's voor financiële instellingen.