Grote pensioenfondsen hebben meer geld om pensioenen te betalen

Economie
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 00:05
DEN HAAG (ANP) - Grote pensioenfondsen hadden eind vorig jaar meer geld om alle pensioenen te kunnen betalen. Dit laten zorgfonds PFZW, ambtenarenpensioenfonds ABP, metaalfonds PMT, metalektrofonds PME en bpfBOUW weten. Dat komt volgens hen door de gestegen rente.
PFZW meldt dat de zogeheten dekkingsgraad is gestegen van 109,8 procent op 1 januari 2025 naar 125,7 procent op 31 december. Dat houdt in dat voor elke 100 euro die het pensioenfonds nu en later aan pensioenen moet uitkeren, het 125,70 euro in kas heeft. Daardoor kunnen pensioengerechtigden volgens PFZW rekenen op ongeveer 12 procent hogere pensioenen vanaf januari dit jaar.
PFZW is per 1 januari 2026 overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel. "We hebben nu een pensioen dat toekomstbestendiger is, makkelijker kan groeien in goede tijden en toch nog goed beschermd is in slechte tijden", aldus bestuursvoorzitter Joanne Kellermann. Ruim 3 miljoen (oud-)werknemers vallen onder dit fonds.
Nieuwe stelsel
Bij ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, steeg de dekkingsgraad het afgelopen jaar "aanzienlijk", van 111,7 procent eind 2024 naar 123,5 procent eind 2025. In november meldde ABP al de pensioenen vanaf januari te verhogen met 2,8 procent. Het fonds heeft 3,1 miljoen deelnemers.
PMT is begin dit jaar naar eigen zeggen "succesvol" overgestapt op het nieuwe stelsel. "Dit is een belangrijke mijlpaal voor onze deelnemers omdat de pensioenen sneller omhoog kunnen bij positieve beleggingsresultaten", licht Terry Troost, voorzitter namens de werkgevers, toe. De dekkingsgraad stond volgens voorlopige cijfers eind 2025 op 122,6 procent. Een "forse" stijging vergeleken met de 108,4 procent van december 2024. PMT heeft ongeveer 1,3 miljoen deelnemers in totaal.
Dekkingsgraad
Alae Laghrich, voorzitter van het uitvoerend bestuur bij PME, spreekt van een "enorme voorwaartse sprong" van de dekkingsgraad. Die kwam eind december uit op 125,3 procent, tegen zo'n 113 procent een jaar eerder. PME, dat de pensioenen van bijna 630.000 (oud-)werknemers beheert, heeft de pensioenen vanaf 1 januari 2026 met 2,8 procent verhoogd.
De dekkingsgraad bij bpfBOUW klom eind december naar 141 procent. Dit fonds gaat over de pensioenen van zo'n 750.000 deelnemers en gepensioneerden en stapte dit jaar ook over naar het nieuwe stelsel. Dat is volgens het bestuur goed verlopen.
