Vrouwen gaan aangifte doen tegen Utrechtse agent om geweld

UTRECHT (ANP) - Twee vrouwen die maandag betrokken waren bij een geweldsincident met een politieman op het stationsplein in Utrecht, gaan aangifte doen tegen de agent in kwestie. Dat laat hun advocaat Anis Boumanjal woensdagavond weten in Nieuwsuur.

Op beelden die omstanders maakten, is te zien dat de agent een vrouw aan haar arm meeneemt. Een andere vrouw loopt achter hen aan met een telefoon in haar hand, waarop de agent haar een trap geeft. Een aanleiding hiervoor is in het filmpje niet te zien. Daarna ontstaat een chaotische situatie, waarbij de agent de andere vrouw slaat met zijn wapenstok. Een van de twee, een 23-jarige vrouw uit De Koog, werd aangehouden voor belediging.

"Wij realiseren ons dat deze beelden heftig zijn en vragen oproepen. Deze signalen nemen we serieus", meldde de politie woensdagmiddag. Het sectorhoofd van de politie en de zogeheten commissie geweldsaanwending gaan het handelen van de agent beoordelen.

De vrouwen gaan aangifte doen van mishandeling of poging tot zware mishandeling en schending van de ambtsinstructie, aldus Boumanjal.