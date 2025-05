De meeste van ons hebben het steeds beter (maar klaag rustig door)

De bestaanszekerheid van veel Nederlanders is de afgelopen acht jaar verbeterd, ondanks de gestegen energieprijzen en hoge inflatie. De inkomens zijn sinds 2017 harder gestegen dan de vaste lasten, meldt ABN AMRO na een analyse van de geanonimiseerde bankrekeningen van 340.000 huishoudens.

Het percentage van het inkomen dat werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden betaalden aan vaste lasten lag in 2017 volgens de bank hoger dan in 2024. Mensen met een uitkering waren vorig jaar relatief het meeste geld kwijt aan terugkerende kosten. Zij gaven 53 procent van hun inkomen uit aan vaste lasten, gepensioneerden 47 procent en werkenden het minst met 41 procent. In 2017 lagen deze percentages op zo'n 58 procent voor uitkeringsgerechtigden, 53 procent voor gepensioneerden en 45 procent voor werkenden.