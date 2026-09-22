De hypotheekrente staat op het hoogste niveau van het jaar. Maar wie nu de rente voor twintig jaar vastzet in plaats van vijf, betaalt daar verrassend weinig extra voor. Het verschil tussen beide looptijden is inmiddels bijna gehalveerd.

53 basispunten in plaats van 84

Het gemiddelde verschil tussen twintig en vijf jaar vast met NHG bedraagt dit jaar circa 53 basispunten, tegenover een historisch gemiddelde van ongeveer 84 basispunten , blijkt uit de renteanalyse van 10 september van De Hypotheekshop. Juist tegenover die stijgende hypotheekrente staat een opvallende ontwikkeling: verschillende renteopslagen blijven uitzonderlijk laag. Die compressie maakt langdurige rentezekerheid relatief betaalbaar, juist in een jaar waarin de basisrente richting een record stijgt.

Je betaalt een hogere basisrente, maar opvallend weinig extra voor vijftien jaar meer zekerheid.

Waarom de lange rente achterblijft

De 5- en 10-jaarsrente zijn de afgelopen maanden het sterkst gestegen, schrijft financieel journalist Michiel Pekelharing op ikbenfrits.nl. Die looptijden reageren het hevigst op de inflatieverwachtingen voor de komende jaren. De heel lange rentes van twintig jaar en langer zijn beduidend minder snel meegestegen. Het gevolg: het renteverschil tussen vijf en twintig jaar vast is inmiddels nog maar half zo groot als in het voorjaar.

Wat het kost in euro's

Over een gelijkblijvende schuld van €100.000 betekent 0,53 procentpunt extra rente €530 per jaar. Bij €300.000 is dat €1.590, omgerekend circa €132 per maand, berekende De Dagelijkse Standaard op basis van de Hypotheekshop-cijfers. Bij een annuïteitenhypotheek van €350.000 met 30 jaar looptijd scheelt een half procentpunt grofweg €100 bruto per maand, aldus Nieuwsvannu.

Had de opslag op het historische niveau van 0,84 procentpunt gelegen, dan zou diezelfde keuze bij €300.000 zo'n €210 per maand kosten. Nu is dat €132. Je bespaart dus pakweg €80 per maand ten opzichte van wat dezelfde extra zekerheid in een doorsnee jaar zou kosten.

Waarom de opslagen zo laag blijven

De beperkte opslagen wijzen erop dat de concurrentie tussen geldverstrekkers stevig blijft, aldus De Hypotheekshop. De economie draait relatief goed en betalingsproblemen bij hypotheken zijn beperkt. Aanbieders hoeven daardoor minder risico in hun tarieven te verwerken. Ook de NHG-opslag is historisch laag: gemiddeld 39 basispunten in 2026, terwijl het historische gemiddelde rond de 55 basispunten ligt. Volgens De Hypotheekshop maakt juist die combinatie 2026 tot een bijzonder rentejaar.

De kanttekening

De 0,53 procentpunt is een gemiddelde over 2026, benadrukt De Hypotheekshop. Het is geen vaste toeslag die elke bank voor iedere klant rekent. De werkelijke offerte kan een ander beeld geven, afhankelijk van je aanbieder, energielabel en schuld-marktwaardeverhouding. Wie wil weten wat concreet te doen, leest verder in Hypotheekrente knalt naar 4,38 procent: dit is wat je nu écht moet doen

De rente is hoog, dat klopt. Maar het venster waarin twintig jaar zekerheid relatief weinig extra kost, kan sluiten zodra de korte rente weer daalt.