ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Hyves keert na dertien jaar terug als sociaal netwerk

Economie
door Redactie
dinsdag, 22 september 2026 om 8:17
bijgewerkt om dinsdag, 22 september 2026 om 8:32
anp220926063 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - Hyves is na dertien jaar terug als sociaal netwerk. Eigenaar Mediahuis, bekend van kranten als De Telegraaf en De Limburger, denkt dat er in Nederland behoefte is aan een alternatief voor Facebook waarbij bewust niet is gekozen voor verslavende algoritmes en eindeloze scroll.
Dinsdagochtend ging het platform online. Na korte tijd waren er al duizenden aanmeldingen.
Hyves was na de oprichting in 2004 jarenlang zeer populair. In 2010 werd de site voor zo'n 44 miljoen euro overgenomen door de toenmalige Telegraaf Media Groep (TMG). Hyves had toen rond de 10 miljoen gebruikers.
Facebook
Daarna werd het platform al snel overvleugeld door het Amerikaanse Facebook. Hyves stopte in 2013 als sociaal netwerk en ging verder als gamingplatform.
Mediahuis heeft het sociale netwerk nu opnieuw ontwikkeld, samen met partner Apadmi die de app en website heeft gebouwd. Volgens het bedrijf is bewust gekozen voor Europese technische architectuur. De hosting vindt plaats binnen Europa en Hyves deelt volgens Mediahuis geen gebruikersdata met derden.
loading

POPULAIR NIEUWS

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

Groen gas wordt verplicht: 2 cent per kuub erbij in 2027, tot 14 cent in 2030

143176723_m

Deze sporten zijn het beste voor je botten volgens de wetenschap

dnb hypotheekrente gaat harder omhoog dan spaarrente1683704906

Hypotheekrente knalt naar 4,38 procent: dit is wat je nu écht moet doen

download (3)

Dit is de sterkste munt ter wereld — en de zwakste is bijna niets meer waard

generated-image (1)

Voor het eerst is drie jaar vast goedkoper dan één jaar: hoe dat kan (en wanneer het slim is)

vvd jongeren zijn tegen kabinetsdeelname als wilders premier wordt1700810489

Het kabinet kon je energierekening honderden euro's lager maken, maar koos daar niet voor

Loading